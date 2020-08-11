Родченков признался, что его узнали в США

Короткая ссылка
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что был опознан студентом в США.
Родченков признался, что его узнали в США
  • globallookpress.com

«Это был студент. Я ответил ему: «Забудь, что видел меня. Да, это я. Никому не говори об этом. А затем я снова исчез», — сказал Родченков в видеоинтервью АР, уточнив, что его видели в поезде.

Также он объяснил, почему даёт интервью, не показывая своего лица.

«Это мои меры безопасности, потому что мне угрожают убийством. Я хочу жить», — ответил бывший глава московской лаборатории.

Родченков переехал в США в 2015 году. В настоящее время он изменил внешность, его точное местонахождение неизвестно.

Ранее Родченков заявил о намерении издать новую книгу с разоблачениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить