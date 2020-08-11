Родченков признался, что его узнали в США

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что был опознан студентом в США.

«Это был студент. Я ответил ему: «Забудь, что видел меня. Да, это я. Никому не говори об этом. А затем я снова исчез», — сказал Родченков в видеоинтервью АР, уточнив, что его видели в поезде.

Также он объяснил, почему даёт интервью, не показывая своего лица.

«Это мои меры безопасности, потому что мне угрожают убийством. Я хочу жить», — ответил бывший глава московской лаборатории.

Родченков переехал в США в 2015 году. В настоящее время он изменил внешность, его точное местонахождение неизвестно.

Ранее Родченков заявил о намерении издать новую книгу с разоблачениями.