Родченков заявил о намерении издать новую книгу с разоблачениями

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Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что в будущем хочет написать новые книги с разоблачением системы допинга в советском и российском спорте.
Родченков заявил о намерении издать новую книгу с разоблачениями
  • РИА Новости

«Могу сказать, что вышедшая книга была не последней. У меня ещё много воспоминаний о советских временах. Я отлично всё помню начиная с 1985 года. Тогда у нас было всё, что нужно. Американские спортсмены употребляли допинг в десять раз больше, чем советские атлеты. Однако тогда никто не боялся, что его поймают», — цитирует Родченкова The Guardian.

В настоящее время экс-глава московской лаборатории живёт в США. Он изменил внешность и скрывает своё местонахождение.

Ранее в «Зените» отреагировали на заявления Родченкова.

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