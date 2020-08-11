Семак: «Спартаку» по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы московского «Спартака» в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был большой. А в этом сезоне есть возможность, чтобы их задачи были выполнены. Кокорин укрепит и усилит позиции. Тедеско после определённого времени в России уже адаптировался, футболисты входят в новый сезон с новыми целями. «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путёвку в Лигу чемпионов», — заявил Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Прошлый сезон «Спартак» завершил на седьмом месте в РПЛ, не попав в еврокубки.

Ранее Семак объяснил, почему Кокорин не остался в «Зените».