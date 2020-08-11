Семак объяснил, почему Кокорин не остался в «Зените»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что причина ухода из команды форварда Александра Кокорина лежит вне футбольной плоскости.
Семак объяснил, почему Кокорин не остался в «Зените»
  • © официальный сайт ФК "Спартак"

«Каждое трансферное окно мы должны брать два-три игрока хорошего уровня для того, чтобы через два года у нас была достаточно крепкая команда. К сожалению, два трансферных окна, которые были, мы провели спокойно. Без усилений. Я очень надеялся на Сашу Кокорина, но, к сожалению, не получилось по независящим от нас причинам, которые не имеют ни малейшего отношения к футболу», — заявил Семак в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Александр Кокорин отбывал наказание в местах лишения свободы с октября 2018 по сентябрь 2019 года за участие в серии потасовок в центре Москвы. Последние полгода нападающий провёл в аренде в ФК «Сочи», в составе которого провёл десять матчей и забил семь мячей. После истечения срока действия контракта с «Зенитом» перешёл в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что у одного из футболистов «Зенита» выявили коронавирус.

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