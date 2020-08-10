У одного из футболистов «Зенита» выявили коронавирус

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил о выявлении случая заболевания коронавирусом в команде.

«Здесь ситуация абсолютно простая. У двоих игроков был выявлен сомнительный результат, о котором мы сразу сообщили в РПЛ и в Роспотребнадзор. У одного после этого все результаты отрицательные, у второго положительные, поэтому оба на карантине по правилам Роспотребнадзора. Других заражений нет», — приводит слова Семака Sportbox со ссылкой на эфир «Россия 24».

Первый матч нового сезона Российской премьер лиги (РПЛ) «Зенит» проведёт 11 августа. Соперником команды Семака станет волгоградский «Ротор».

Ранее сообщалось, что РФС заменил резервного арбитра матча «Ротор» — «Зенит» из-за подозрения на коронавирус.