Блогер рассказал подробности об избиении арбитра Широковым на любительском турнире

Блогер и игрок любительской команды «Ничего обычного» Виктор Кравченко раскрыл подробности инцидента с избиением арбитра экс-футболистом сборной России Романом Широковым на турнире Кубок Селебрити.

«Отыграли мы 20 минут. Широков выходит один на один, чувак играет в мяч или не в мяч — не знаю, спорный момент. Судья даёт дальше играть. Широков орёт: «Ты чё там, *****?» Судья тянется за красной карточкой. Подбегает Тихонов и убирает судью в сторону, чтобы тот не дал карточку, потому что Широков в этот момент орёт: «Покажешь красную — я тебе *****!» Арбитр показывает красную — и Широков влетает в него, бьёт кулаком в челюсть или попадает в бровь куда-то. Судья падает, и он ему ещё по животу ногой», — рассказал Кравченко на видео в Instagram.

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин осудил Широкова, избившего судью на товарищеском турнире.