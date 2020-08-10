Шнякин осудил Широкова, избившего судью на товарищеском турнире

Комментатор Дмитрий Шнякин высказался о нападении экс-футболиста сборной России Романа Широкова на арбитра матча любительских команд.

«Ребята, состояние абсолютной опустошённости и шока. У всей команды. Постараюсь объясниться. От всей команды «Матч ТВ». Как капитан. Ноль оправданий и ноль споров по поступку Ромы Широкова. Это кошмарный, парализующий эпизод, который ввёл в ступор каждого на поле на пару секунд. Я всегда за максимально жёсткую борьбу на поле, но рукоприкладство, да ещё и в отношении судьи — недопустимо. Мне стыдно и безумно жаль, что такое произошло на классном турнире. Приношу извинения хорошему судье — футболисту Данте. Наша команда готова помочь ему в медицинских моментах. Приношу извинения моим большим друзьям из команды «Ничего обычного». И конечно, извинения перед организаторами турнира. Мы примем любое решение по нашей команде», — написал Шнякин в Instagram.

Широков избил арбитра встречи на турнире любительских команд за то, что он удалил его с поля за нецензурную брань.

Ранее избитый Широковым судья рассказал о своём самочувствии.