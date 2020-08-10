Избитый Широковым судья рассказал о своём самочувствии
Арбитр Никита Данченков прокомментировал эпизод, возникший между ним и экс-капитаном сборной России Романом Широковым в матче товарищеского турнира.
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«Не готов сейчас давать комментарии. Давайте позже. Со здоровьем всё хорошо, жить буду», — цитирует Данченкова «Спорт-Экспресс».
Ранее была названа причина, по которой Широков ударил судью в матче любительских команд.
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