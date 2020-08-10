Избитый Широковым судья рассказал о своём самочувствии

Арбитр Никита Данченков прокомментировал эпизод, возникший между ним и экс-капитаном сборной России Романом Широковым в матче товарищеского турнира.

«Не готов сейчас давать комментарии. Давайте позже. Со здоровьем всё хорошо, жить буду», — цитирует Данченкова «Спорт-Экспресс».

Ранее была названа причина, по которой Широков ударил судью в матче любительских команд.