Казарцев заявил, что перед показом карточки попросил прощения у Соболева и выразил соболезнования
- РИА Новости
«Могу через видеопространство выразить свои соболезнования Соболеву. Перед показом карточки я понимал, кто изображён на футболке. Я попросил у него прощения и выразил соболезнования. Соболев ответил: «У меня никаких вопросов». Хотел бы обратиться к публичным личностям: задумайтесь, что вы говорите. К каким последствием здоровья и психики это может привести. Россияне, давайте будем людьми», — заявил Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Мать Александра Соболева ушла из жизни накануне матча.
Ранее арбитр VAR объяснил, почему не подсказал судье Казарцеву не назначать пенальти в ворота «Спартака».