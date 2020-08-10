Казарцев заявил, что перед показом карточки попросил прощения у Соболева и выразил соболезнования

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Арбитр Василий Казарцев прокомментировал решение показать жёлтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву за футболку с изображением ушедшей из жизни матери в ходе матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
Казарцев заявил, что перед показом карточки попросил прощения у Соболева и выразил соболезнования
  • РИА Новости

«Могу через видеопространство выразить свои соболезнования Соболеву. Перед показом карточки я понимал, кто изображён на футболке. Я попросил у него прощения и выразил соболезнования. Соболев ответил: «У меня никаких вопросов». Хотел бы обратиться к публичным личностям: задумайтесь, что вы говорите. К каким последствием здоровья и психики это может привести. Россияне, давайте будем людьми», — заявил Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ». 

Мать Александра Соболева ушла из жизни накануне матча.

Ранее арбитр VAR объяснил, почему не подсказал судье Казарцеву не назначать пенальти в ворота «Спартака».

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