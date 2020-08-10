В РФС получили письмо «Спартака» по судейству матча первого тура РПЛ с «Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) получил письмо от «Спартака», направленное в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) организации по спорным эпизодам в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).

РИА Новости