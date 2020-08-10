В РФС получили письмо «Спартака» по судейству матча первого тура РПЛ с «Сочи»
- РИА Новости
«Письмо от «Спартака» в ЭСК получено», — цитирует РИА Новости службу коммуникаций РФС.
На 88-й минуте матча арбитр встречи Василий Казарцев поставил в ворота «Спартака» пенальти, благодаря которому «Сочи» сравнял счёт. Впоследствии руководитель судейского департамента РФС Виктор Кашшаи признал решение арбитра ошибочным.
Ранее руководитель проекта VAR заявил, что не считает систематическими ошибки судей против «Спартака».