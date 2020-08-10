«Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» в первом матче Мемориала Ромазана
- РИА Новости
Встреча, проходившая на «Магнитогорск Арене», завершилась со счётом 3:2 в пользу «Автомобилиста».
В составе клуба из Екатеринбурга заброшенными шайбами отметились Захар Арзамасцев, Анатолий Голышев и Никита Трямкин. У «Металлурга» отличились Сергей Мозякин и Игорь Швырёв.
В следующем матче Мемориала Ромазана «Металлург» 11 августа сыграет с «Сибирью», а «Автомобилист» в тот же день встретится с «Амуром».
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