«Автомобилист» одержал победу над «Металлургом» в первом матче Мемориала Ромазана

В первом матче Мемориала Ивана Ромазана, проходящего в Магнитогорске, екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу со счетом 3:2 над местным «Металлургом».

Встреча, проходившая на «Магнитогорск Арене», завершилась со счётом 3:2 в пользу «Автомобилиста».

В составе клуба из Екатеринбурга заброшенными шайбами отметились Захар Арзамасцев, Анатолий Голышев и Никита Трямкин. У «Металлурга» отличились Сергей Мозякин и Игорь Швырёв.

В следующем матче Мемориала Ромазана «Металлург» 11 августа сыграет с «Сибирью», а «Автомобилист» в тот же день встретится с «Амуром».

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