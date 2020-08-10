Кузнецова снялась с US Open и турнира категории «Мастерс» в Цинциннати

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова не примет участия в турнирах Cincinatti Masters и Открытом чемпионате США по теннису.
Кузнецова снялась с US Open и турнира категории «Мастерс» в Цинциннати
  • Reuters

«В связи с неблагоприятной ситуацией из-за пандемии коронавируса, а также отсутствием возможности организовать необходимые перелёты для моей команды я приняла решение отказаться от участия в турнирах в Цинциннати и US Open. Мне очень жаль, поскольку я сильно ждала этих турниров, но пандемия изменила все планы. Надеюсь, что к следующим соревнованиям ситуация в мире станет стабильнее», — написала спортсменка в Instagram.

Турнир в Цинциннати должен пройти с 20 по 28 августа. Даты проведения US Open в 2020 году — с 31 августа по 13 сентября.

Ранее Кузнецова поделилась опасениями из-за выступления на US Open.

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