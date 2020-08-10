Заводящий «Спартака»: мы не намерены снижать давление на РФС

Заводящий «Спартака» Михаил Дивинский, получивший запрет на посещение футбольных матчей на один год, рассказал о планах фанатского движения клуба после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).

«Сейчас мы обсуждаем, как дальше действовать. Общее отношение РФС и судей к «Спартаку» для нас не стало новостью, но каждый подобный эпизод делает картину яснее раз за разом. Мы не намерены снижать давление на РФС, будем добиваться отставки руководства Дюкова и судейского корпуса. То, что они делают с российским футболом, либо непрофессионально, либо преступно», — цитирует Дивинского Sport24.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ответ на действие судьи владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата.

Ранее гендиректор «Спартака» высказался о пенальти, назначенных в матче с «Сочи».