Гендиректор «Спартака» высказался о пенальти, назначенных в матче с «Сочи»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказал мнение об эпизодах, в которых в ворота его команды были назначены пенальти в матче первого тура РПЛ с «Сочи».

«Первый пенальти — по мне, это не пенальти. Хочется сказать: почему VAR не вступила? Пусть нам объяснят: судья не хочет или VAR не подсказывает. Все согласны, что это пенальти. Пытаюсь вести себя спокойно, но эмоции бьют. Мы должны принять решение судей. Пусть нам всем объяснят: это пенальти, а это нет, тут VAR вступает, а тут нет. Пусть люди, отвечающие за судейство, объяснят на пальцах. У такой передачи будет большой рейтинг. Пусть она выходит после каждого тура. Тогда и у болельщиков, и у профессионалов не будет вопросов», — заявил Газизов в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что ему не встречался ещё человек, который считает, что в эпизоде со вторым пенальти было нарушение правил.

«Все возмущены. Все понимают, что происходит определённый беспредел в решениях. Это просто игровой эпизод. Просто уровень судейства упал до такой степени, что мы не верим ни ушам своим, ни глазам. Нужно, чтобы победил здравый смысл. Пусть ответят эти люди. Василий Казарцев, Алексей Еськов. Они должны лишиться возможность быть на поле. Желательно пожизненно», — добавил гендиректор «Спартака».

Ранее он анонсировал, что вскоре клуб выступит с официальным заявлением.