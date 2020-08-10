Кавазашвили призвал клубы, пострадавшие от арбитров, обратиться в CAS

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал заявление владельца московского клуба Леонида Федуна о намерении снять команду с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Заявление Федуна о снятии команды с чемпионата — неправильное. Это были эмоции, и я понимаю, чем они были вызваны. Полностью поддерживаю его возмущение. Ситуация дошла до точки кипения, пора наводить порядок, но не такими высказываниями. Прежде всего нужно разобраться с тем коллективом, который сегодня отвечает за организацию проведения чемпионата. Я имею в виду РПЛ во главе с президентом Сергеем Прядкиным. Если он считает, что его главная задача — получать взносы и обеспечивать соревнования, то он ошибается. Главная задача Прядкина состоит в том, чтобы защищать честь и достоинство клубов РПЛ», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что клубы не защищены от судей, которые специально или из-за своей глупости допускают преднамеренные ошибки.

«Это действует на имидж футбольных команд. В прошлом сезоне ЦСКА также гнобили судьи. Руководители клубов, вы богатые и умные люди, неужели вы не можете найти консенсус, договориться друг с другом и обратиться в Спортивный арбитражный суд? Создайте следственную группу, пусть она сопоставит всё, что происходит в последнее время, и скажет, кто виноват. Почему мы не можем просто задать вопрос судье: «Кто тебя попросил «убить» ту или иную команду?» — добавил бывший голкипер «Спартака».

Федун заявил о намерении снять «Спартак» с РПЛ после матча первого тура с «Сочи», в котором его команда упустила победу из-за двух пенальти в пользу соперника.

Ранее сообщалось, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков отговорил Федуна от снятия «Спартака» с РПЛ.