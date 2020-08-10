Ловчев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейской работы

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал судейский скандал в матче столичной команды с «Сочи» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я сегодня не спал… А как тут уснёшь, когда у тебя всю ночь звонит телефон? И в трубку несётся мат-перемат. О руководителях РФС, о судейском корпусе, о заговоре против «Спартака», об этом венгре Викторе Кашшаи, чьи нелепые и бездарные объяснения не выдерживают никакой критики», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

Он отметил, что можно допустить, что Василий Казарцев мог ошибиться в эпизоде со вторым пенальти.

«Но для чего тогда придумали VAR? Для того чтобы другой нелюдь — Алексей Еськов — просто сидел у телевизора и получал за это деньги? Нет, с этим надо что-то делать. И я полностью поддерживаю возмущение Федуна, демарш, которым он пригрозил. Такие судьи, как Еськов и Казарцев, должны быть пожизненно отстранены от футбола. Повторяю: пожизненно!» — добавил Ловчев.

«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи».

Ранее в РФС подтвердили, что арбитры матча «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на полиграфе.