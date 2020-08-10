Александрова осталась первой ракеткой России в обновлённом впервые после пандемии рейтинге WTA
- РИА Новости
В обновлённом рейтинге от 10 августа, опубликованном на официальном сайте WTA, первая десятка не претерпела изменений: лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, за ней расположились румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, американка София Кенин, украинка Элина Свитолина, канадка Бьянка Андрееску, голландка Кики Бертенс и швейцарка Белинда Бенчич.
Первой ракеткой России осталась Екатерина Александрова, сохранившая 27-ю позицию.
Анастасия Павлюченкова осталась 30-й, Светлана Кузнецова — 32-й, Вероника Кудерметова — 40-й, Анна Блинкова — 61-й, Дарья Касаткина — 66-й, а Анастасия Потапова — 85-й.
Ранее сообщалось, что Касаткина снялась с турнира WTA в Праге из-за травмы.