Александрова осталась первой ракеткой России в обновлённом впервые после пандемии рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила впервые обновлённый после паузы из-за пандемии коронавируса рейтинг спортсменок.
Александрова осталась первой ракеткой России в обновлённом впервые после пандемии рейтинге WTA
  • РИА Новости

В обновлённом рейтинге от 10 августа, опубликованном на официальном сайте WTA, первая десятка не претерпела изменений: лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, за ней расположились румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, американка София Кенин, украинка Элина Свитолина, канадка Бьянка Андрееску, голландка Кики Бертенс и швейцарка Белинда Бенчич.

Первой ракеткой России осталась Екатерина Александрова, сохранившая 27-ю позицию.

Анастасия Павлюченкова осталась 30-й, Светлана Кузнецова — 32-й, Вероника Кудерметова — 40-й, Анна Блинкова — 61-й, Дарья Касаткина — 66-й, а Анастасия Потапова — 85-й.

Ранее сообщалось, что Касаткина снялась с турнира WTA в Праге из-за травмы.

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