Футболист «Сочи» Нобоа: если бы «Спартак» реализовал свои моменты, то никто бы не обратил внимание на пенальти

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Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал судейский скандал вокруг матча его команды с московским «Спартаком» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист «Сочи» Нобоа: если бы «Спартак» реализовал свои моменты, то никто бы не обратил внимание на пенальти
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Никогда не обсуждаю работу судей. Рефери показал на точку, я ударил — всё. Заявление Леонида Федуна? Не надо обращать внимание на судейство, нужно сосредоточиться на своей игре. «Спартак» мог вести в счёте 3:0 или 3:1. Если бы они реализовали все свои моменты, то никто бы вообще не обратил внимание ни на какой пенальти», — приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у «Спартака» есть всё необходимое для успешных выступлений.

«Хорошая команда, тренер, стадион, фанаты. Думаю, в ближайшее время они начнут стабильно набирать очки», — добавил хавбек.

«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи».

Ранее сообщалось, что президент РФС поговорил с Федуном после его слов о снятии «Спартака» с РПЛ.

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