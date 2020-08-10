Колосков уверен, что Федун не станет снимать «Спартак» с РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал заявление владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о намерении снять команду с чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Владелец может что угодно сделать, в том числе сняться с чемпионата, это его право. Это реально, но я в это не верю. То, что Федун не снимется с чемпионата России, я абсолютно убеждён. «Спартак» будет играть в РПЛ, не волнуйтесь», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Федун заявил о намерении снять «Спартак» с РПЛ после матча первого тура с «Сочи», в котором его команда упустила победу из-за двух пенальти в пользу соперника.

Ранее Виктор Кашшаи признал, что второй пенальти в ворота «Спартака» в матче РПЛ с «Сочи» назначен ошибочно.