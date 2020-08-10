СМИ: Дюков уговорил главу судейского комитета РФС не уходить в отставку после матча «Спартак» — «Сочи»

Президент РФС Александр Дюков отговорил главу судейского комитета федерации Ашота Хачатурянца покидать свой пост.

Функционер был намерен уйти в отставку после судейского скандала в матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», сообщает РБК.

Якобы Хачатурянц был возмущён работой арбитров в этой игре.

«Дюков не хочет, чтобы Хачатурянц уходил, поскольку уверен в его управленческих компетенциях. На данный момент заявления или прошения об отставке не поступало. Дюкову удалось убедить Хачатурянца продолжать работать. Василий Казарцев и судья VAR Алексей Еськов пройдут полиграф», — цитирует РБК слова источника в РФС.

Ранее глава РПЛ Прядкин заявил, что не может представить чемпионат России без «Спартака».