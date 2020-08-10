СМИ: Дюков уговорил главу судейского комитета РФС не уходить в отставку после матча «Спартак» — «Сочи»

Короткая ссылка
Президент РФС Александр Дюков отговорил главу судейского комитета федерации Ашота Хачатурянца покидать свой пост.
СМИ: Дюков уговорил главу судейского комитета РФС не уходить в отставку после матча «Спартак» — «Сочи»
  • globallookpress.com

Функционер был намерен уйти в отставку после судейского скандала в матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», сообщает РБК

Якобы Хачатурянц был возмущён работой арбитров в этой игре. 

«Дюков не хочет, чтобы Хачатурянц уходил, поскольку уверен в его управленческих компетенциях. На данный момент заявления или прошения об отставке не поступало. Дюкову удалось убедить Хачатурянца продолжать работать. Василий Казарцев и судья VAR Алексей Еськов пройдут полиграф», — цитирует РБК слова источника в РФС.

Ранее глава РПЛ Прядкин заявил, что не может представить чемпионат России без «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить