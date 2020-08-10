Глава РПЛ Прядкин заявил, что не может представить чемпионат России без «Спартака»

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Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что не может представить чемпионат России без «Спартака».
Глава РПЛ Прядкин заявил, что не может представить чемпионат России без «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» — это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно», — приводит слова Прядкина ТАСС

Он также признался, что в РПЛ не хотели бы обсуждать судейские скандалы уже после первого тура. Прядкин выразил надежду, что судейско-экспертная комиссия «вынесет справедливое решение».

Ранее в СМИ появилась информация, что судьи матча РПЛ «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на детекторе лжи.

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