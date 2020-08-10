Глава РПЛ Прядкин заявил, что не может представить чемпионат России без «Спартака»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что не может представить чемпионат России без «Спартака».

«Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Я не могу даже представить РПЛ без «Спартака» — это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Он также признался, что в РПЛ не хотели бы обсуждать судейские скандалы уже после первого тура. Прядкин выразил надежду, что судейско-экспертная комиссия «вынесет справедливое решение».

Ранее в СМИ появилась информация, что судьи матча РПЛ «Спартак» — «Сочи» пройдут проверку на детекторе лжи.