Канделаки высказалась о желании Федуна снять «Спартак» с чемпионата

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Известная телеведущая и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о желании владельца «Спартака» Леонида Федуна снять клуб с РПЛ.
Канделаки высказалась о желании Федуна снять «Спартак» с чемпионата
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«Я надеюсь, Федун в сердцах сказал о том, что московский «Спартак» снимается с чемпионата. В равнодушии к команде Леонида Арнольдовича не упрекнёшь, как, собственно, и в умении создать интригу», — написала Канделаки в Telegram-канале.

Она отметила, что данные слова Федуна являются скорее импульсивной формой заявления протеста на работу арбитров. По её мнению, их не стоит рассматривать как жест отчаяния.

Ранее бывший судья раскритиковал бригаду арбитров, которая работала на матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

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