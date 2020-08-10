Бывший судья Федотов отказался отвечать на вопрос о заговоре против «Спартака»

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Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал бригаду арбитров, которая работала на матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».
Бывший судья Федотов отказался отвечать на вопрос о заговоре против «Спартака»

«На VAR сидел Алексей Еськов, человек, который играл в футбол. Он мой товарищ, но как можно увидеть здесь пенальти? Судьи пробили очередное дно, дальше падать некуда», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

По словам экс-рефери, очевидно, что назначать пенальти в этом эпизоде не стоило. 

Также Федотов был удивлён тому, что главный арбитр Василий Казарцев в моментах с обоими назначенными в ворота «Спартака» 11-метровыми не стал смотреть повтор. 

«Этого не происходит, и не происходит именно со «Спартаком». Есть ли против него заговор? Я больше не буду отвечать на этот вопрос», — добавил Федотов.

Ранее «Спартак» назвал «издевательством» работу судей в матче с «Сочи».

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