«Спартак» о матче с «Сочи»: это было, похоже, издевательство

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«Спартак» на своём официальном сайте опубликовал отчёт о матче первого тура РПЛ с «Сочи», в котором жёстко раскритиковал судейство.
«Спартак» о матче с «Сочи»: это было, похоже, издевательство

«Похожее мы уже видели в концовке прошлого сезона. Игрок сочинцев бьёт по воротам, Александр Максименко отражает ногой мяч, летевший в угол. Казалось, опасность миновала. Ничего подобного! Судья Василий Казарцев вместе с VAR вновь разглядел пенальти. Это было, похоже, издевательство!» — написано в заявлении «Спартака».

В клубе также отметили, что подавляющее число судейских решений выносится не в пользу «Спартака». 

Ранее Юран заявил, что Федуну нужно держать слово, комментируя слова президента «Спартака» о снятии с РПЛ.

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