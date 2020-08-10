«Спартак» о матче с «Сочи»: это было, похоже, издевательство
«Похожее мы уже видели в концовке прошлого сезона. Игрок сочинцев бьёт по воротам, Александр Максименко отражает ногой мяч, летевший в угол. Казалось, опасность миновала. Ничего подобного! Судья Василий Казарцев вместе с VAR вновь разглядел пенальти. Это было, похоже, издевательство!» — написано в заявлении «Спартака».
В клубе также отметили, что подавляющее число судейских решений выносится не в пользу «Спартака».
Ранее Юран заявил, что Федуну нужно держать слово, комментируя слова президента «Спартака» о снятии с РПЛ.