Газизов пообещал «делать всё», чтобы проблемы с судейством в матчах «Спартака» прекратились

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал работу судьи в матче первого тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи».
Газизов пообещал «делать всё», чтобы проблемы с судейством в матчах «Спартака» прекратились
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Сочи» — хорошая команда, надо отдать должное сопернику. Игра была хорошая. Мне хочется, чтобы тот, кто отвечает за судей, это прокомментировал. Почему так происходит? Каждый на своём месте будет делать всё, чтобы это прекратилось. Будет бороться Леонид Арнольдович, я, болельщики», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

«Спартак» в матче первого тура РПЛ сыграл вничью с «Сочи». Судья Василий Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота московской команды.

Ранее Глушаков отметил, что Федун на эмоциях заявил о снятии «Спартака» с РПЛ.

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