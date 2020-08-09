Павлюченко о судействе матча «Спартак» — «Сочи»: это полное свинство

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Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко высказал мнение о судействе матча «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Павлюченко о судействе матча «Спартак» — «Сочи»: это полное свинство
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«Второй пенальти — это полное свинство, и это наш российский футбол. В прошлом году я не до конца понимал слова Федуна о заговоре против «Спартака», но сейчас понимаю, что это просто убийство команды. Ребята выходят, играют, живут этой игрой, выходят биться за очки, за ромбик, команду и болельщиков, а есть люди, которые влезают в игру и решают исход встречи», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

Он отметил, что футбольные власти должны разобраться в произошедшем и наказать виновных.

«Таких людей надо отстранять от футбола и больше не подпускать. Я настолько зол, мне так жалко футболистов, которые сегодня играли за «Спартак», это издевательство над ними, есть люди, которые убивают команду. Футболист ударил по воротам, ударился и упал — какой это пенальти? Я не первый год в футболе, и если бы был тренером «Спартака», то просто увёл бы команду с поля», — добавил футболист.

«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу благодаря двум пенальти в пользу «Сочи».

Ранее Леонид Федун заявил, что намерен снять команду с чемпионата РПЛ.

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