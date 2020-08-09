Тедеско извинился перед болельщиками за поражение «Спартака» от «Сочи»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ничейный исход матча с «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы дважды забили, отлично начали, но немного потеряли в прессинге, интенсивности и скорости. Второй тайм провели отлично, не играли на удержание. Были и контратаки, хорошо играла наша группа атаки», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Он также прокомментировал заявление владельца клуба Леонида Федуна о намерении снять команду с чемпионата.

«Прежде всего хочу извиниться перед болельщиками. В прошлом сезоне был ряд матчей с похожими обстоятельствами. Внутри не говорим о судействе, подбадриваем, просим не трогать в единоборствах других игроков. Но это футбол, это высшая лига, а единоборства — часть этого. Моменты у нас были. Если бы мы забили 3, 4, 5, то этих разговоров бы не было», — добавил специалист.

«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу из-за двух пенальти в пользу «Сочи».

Ранее Леонид Федун заявил, что намерен снять команду с чемпионата РПЛ.