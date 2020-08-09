Кокорин о матче с «Сочи»: я такого ещё не видел
- @fcsm_official
«Обидно терять три очка в самой концовке. Если первый пенальти ещё имел место быть, то второй — вообще непонятный эпизод. Не ожидал, что «Сочи» так хорошо сыграет и зацепит очки в Москве. Я такого ещё не видел. Готов ли к такой работе рефери? Справимся», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».
«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу благодаря двум пенальти в пользу «Сочи». Сам Кокорин из-за повреждения участия в матче не принимал.
Ранее Леонид Федун заявил, что намерен снять команду с чемпионата РПЛ.