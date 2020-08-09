Кокорин о матче с «Сочи»: я такого ещё не видел

Новичок «Спартака» нападающий Александр Кокорин прокомментировал ничейный исход матча с «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Обидно терять три очка в самой концовке. Если первый пенальти ещё имел место быть, то второй — вообще непонятный эпизод. Не ожидал, что «Сочи» так хорошо сыграет и зацепит очки в Москве. Я такого ещё не видел. Готов ли к такой работе рефери? Справимся», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу благодаря двум пенальти в пользу «Сочи». Сам Кокорин из-за повреждения участия в матче не принимал.

Ранее Леонид Федун заявил, что намерен снять команду с чемпионата РПЛ.