Кокорин о матче с «Сочи»: я такого ещё не видел

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Новичок «Спартака» нападающий Александр Кокорин прокомментировал ничейный исход матча с «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кокорин о матче с «Сочи»: я такого ещё не видел
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«Обидно терять три очка в самой концовке. Если первый пенальти ещё имел место быть, то второй — вообще непонятный эпизод. Не ожидал, что «Сочи» так хорошо сыграет и зацепит очки в Москве. Я такого ещё не видел. Готов ли к такой работе рефери? Справимся», — приводит слова Кокорина «Спорт-Экспресс».

«Спартак», ведя в счёте 0:2, упустил победу благодаря двум пенальти в пользу «Сочи». Сам Кокорин из-за повреждения участия в матче не принимал.

Ранее Леонид Федун заявил, что намерен снять команду с чемпионата РПЛ.

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