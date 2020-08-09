Руководитель Mercedes прокомментировал передачу спорных деталей Racing Point

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Руководитель команды Mercedes Тото Вольф прокомментировал факт передачи команде Racing Point деталей перед стартом сезона 2020 года.
Руководитель Mercedes прокомментировал передачу спорных деталей Racing Point
  • Reuters

«Тормоза Racing Point были готовы задолго до конца 2019 года. Мы предоставили им воздухозаборники задних тормозов, чтобы помочь провести зимние тесты, поскольку их воздухозаборники ещё не были изготовлены», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Renault подала протесты на болиды Racing Point после второго, третьего и четвёртого этапов сезона. Поводом для этого послужили именно воздуховоды передних и задних тормозов болидов Racing Point. В итоге FIA удовлетворила протест Renault, лишив Racing Point 15 очков в Кубке конструкторов и оштрафовала команду на €400 тыс. При этом использование спорных элементов не было официально запрещено.

Ранее в Racing Point признали получение спорных деталей болида от Mercedes.

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