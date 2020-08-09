Руководитель Mercedes прокомментировал передачу спорных деталей Racing Point

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф прокомментировал факт передачи команде Racing Point деталей перед стартом сезона 2020 года.

«Тормоза Racing Point были готовы задолго до конца 2019 года. Мы предоставили им воздухозаборники задних тормозов, чтобы помочь провести зимние тесты, поскольку их воздухозаборники ещё не были изготовлены», — приводит слова Вольфа Motorsport.

Renault подала протесты на болиды Racing Point после второго, третьего и четвёртого этапов сезона. Поводом для этого послужили именно воздуховоды передних и задних тормозов болидов Racing Point. В итоге FIA удовлетворила протест Renault, лишив Racing Point 15 очков в Кубке конструкторов и оштрафовала команду на €400 тыс. При этом использование спорных элементов не было официально запрещено.

Ранее в Racing Point признали получение спорных деталей болида от Mercedes.