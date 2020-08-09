Руководитель Mercedes прокомментировал передачу спорных деталей Racing Point
- Reuters
«Тормоза Racing Point были готовы задолго до конца 2019 года. Мы предоставили им воздухозаборники задних тормозов, чтобы помочь провести зимние тесты, поскольку их воздухозаборники ещё не были изготовлены», — приводит слова Вольфа Motorsport.
Renault подала протесты на болиды Racing Point после второго, третьего и четвёртого этапов сезона. Поводом для этого послужили именно воздуховоды передних и задних тормозов болидов Racing Point. В итоге FIA удовлетворила протест Renault, лишив Racing Point 15 очков в Кубке конструкторов и оштрафовала команду на €400 тыс. При этом использование спорных элементов не было официально запрещено.
Ранее в Racing Point признали получение спорных деталей болида от Mercedes.