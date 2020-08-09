Евсеев: несвойственные ошибки привели к разгрому от «Краснодара»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал разгромное поражение команды от «Краснодара» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Трудно объяснить, что случилось во втором тайме. Это произошло впервые за время, которое я здесь. Первый тайм провели организованно. Во втором тайме остались в раздевалке, с 50-й по 65-ю минуту нас наказали. Пропустили — не значит, что надо бежать вперёд и открывать зоны. «Краснодар» ими воспользовался. Несвойственные ошибки привели к такому результату», — приводит слова Евсеева Sports.ru.

Ранее сообщалось, что дубль Реми Кабеллы помог «Краснодару» разгромить «Уфу» в первом туре РПЛ.