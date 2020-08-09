СМИ: Роналду воодушевлён назначением Пирло главным тренером «Ювентуса»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду положительно отреагировал на назначение легенды клуба Андреа Пирло главным тренером команды.

Как сообщает Calciomercato, Роналду высоко оценил решение руководства «Ювентуса» пригласить на пост главного тренера столь титулованного спортсмена, как Пирло.

Отмечается, что 35-летний форвард стал одним из тех игроков, кто наиболее восторженно отреагировал на приход 41-летнего специалиста.

Пирло сменил Маурицио Сарри на посту главного тренера «Ювентуса» уже на следующий день после вылета команды из Лиги чемпионов от французского «Лиона».

Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность ухода из «Ювентуса».