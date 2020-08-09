СМИ: Роналду воодушевлён назначением Пирло главным тренером «Ювентуса»

Короткая ссылка
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду положительно отреагировал на назначение легенды клуба Андреа Пирло главным тренером команды.
СМИ: Роналду воодушевлён назначением Пирло главным тренером «Ювентуса»
  • Reuters

Как сообщает Calciomercato, Роналду высоко оценил решение руководства «Ювентуса» пригласить на пост главного тренера столь титулованного спортсмена, как Пирло.

Отмечается, что 35-летний форвард стал одним из тех игроков, кто наиболее восторженно отреагировал на приход 41-летнего специалиста.

Пирло сменил Маурицио Сарри на посту главного тренера «Ювентуса» уже на следующий день после вылета команды из Лиги чемпионов от французского «Лиона».

Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность ухода из «Ювентуса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить