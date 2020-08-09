В Москве состоится турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова

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Турнир по смешанным единоборствам в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове состоится в Москве 9 сентября.
В Москве состоится турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Об этом сообщил глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что главным боем турнира станет титульный поединок Даурена Ермекова и Владимира Минеева за два чемпионских пояса.

«Всего в программе значатся 14 поединков. Хабиб Нурмагомедов будет почётным гостем турнира», — добавил Гаджиев.

За годы тренерской карьеры Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по самбо. Специалист также тренировал своего сына, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что UFC не смог найти соперника Магомедшарипову на 29 августа.

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