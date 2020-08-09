В Москве состоится турнир по ММА памяти Абдулманапа Нурмагомедова
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- АГН «Москва»
Об этом сообщил глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что главным боем турнира станет титульный поединок Даурена Ермекова и Владимира Минеева за два чемпионских пояса.
«Всего в программе значатся 14 поединков. Хабиб Нурмагомедов будет почётным гостем турнира», — добавил Гаджиев.
За годы тренерской карьеры Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по самбо. Специалист также тренировал своего сына, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что UFC не смог найти соперника Магомедшарипову на 29 августа.