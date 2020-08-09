Гайч рассказал, как его приняли в ЦСКА

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч поделился впечатлением о своих новых одноклубниках.

«Ребята приняли меня с распростёртыми объятиями. Видно, что в команде царит дружеская, тёплая атмосфера. Это особенно важно для игрока, который приехал из далёкой страны. Я сразу почувствовал себя комфортно. Уровень всех ребят очень высокий, как я и думал», — заявил Гайч в интервью каналу армейцев на Youtube.

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».

Ранее Виктор Гончаренко рассказал, чего ждёт от Гайча в ЦСКА.