Гайч рассказал, как его приняли в ЦСКА

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Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч поделился впечатлением о своих новых одноклубниках.
Гайч рассказал, как его приняли в ЦСКА
  • РИА Новости

«Ребята приняли меня с распростёртыми объятиями. Видно, что в команде царит дружеская, тёплая атмосфера. Это особенно важно для игрока, который приехал из далёкой страны. Я сразу почувствовал себя комфортно. Уровень всех ребят очень высокий, как я и думал», — заявил Гайч в интервью каналу армейцев на Youtube.

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».

Ранее Виктор Гончаренко рассказал, чего ждёт от Гайча в ЦСКА.

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