Гончаренко рассказал, чего ждёт от Гайча в ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал характеристику новичку команды Адольфо Гайчу и рассказал о своих ожиданиях от аргентинца.
Гончаренко рассказал, чего ждёт от Гайча в ЦСКА
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Такого форварда у нас не было. Он хорошо играет спиной к воротам. Быстро действует в атаке и агрессивен в чужой штрафной. Поможет и в обороне, и в нападении на стандартах, что очень важно для нашего чемпионата. Конечно, приобретая игрока за хорошие деньги, мы рассчитываем на него как на основного форварда. Его качества нам подходят», — заявил на пресс-конференции Гончаренко.

21-летний Гайч дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (2:0).

Ранее Гончаренко рассказал о состоянии Дзагоева.

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