Агент футболиста сборной Южной Кореи Хвана подтвердил переход игрока в «Рубин»

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Агент южнокорейского полузащитника «Ванкувер Уайткэпс» Хван Ин Бома подтвердил информацию о переходе 23-летнего футболиста в «Рубин».
Агент футболиста сборной Южной Кореи Хвана подтвердил переход игрока в «Рубин»
  • Reuters

«Хван переходит в «Рубин». Контракт уже согласован. Осталось пройти медосмотр», — цитирует представителя футболиста Sportschosun.com.

Также он сообщил, что сумма трансфера составит €2,5 млн. Футболист подпишет с казанцами трёхлетний контракт.

В нынешнем розыгрыше MLS Хван сыграл шесть матчей, в которых сделал одну голевую передачу. На счету футболиста 23 встречи и три забитых мяча в составе сборной Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что «Рубин» близок к покупке футболиста сборной Южной Кореи.

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