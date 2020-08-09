Источник: «Рубин» близок к покупке футболиста сборной Южной Кореи

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Южной Кореи Хван Ин Бом может продолжить свою карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Об этом сообщает Sportske Novosti. По информации источника, в услугах корейского футболиста также заинтересовано загребское «Динамо», но казанский клуб предложил большую сумму.

Хван Ин Бом выступает в составе «Ванкувер Уайткэпс» с 2019 года. В нынешнем сезоне корейский полузащитник принял участие в шести матчах MLS и отдал одну результативную передачу. С 2018 года он вызывается в национальную команду Южной Кореи.

Ранее стало известно, что «Спартак» заинтересован в приобретении футболиста «Нанта».