Пак ответил на вопрос, приглашение какой звезды биатлона в Россию обошлось дороже всего

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак рассказал, приглашение какой из звёзд мирового биатлона в страну стоило дороже, чем выступление пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.

«Уле-Эйнар Бьорндален был более чем вдвое дороже даже в 2014 году, когда выглядел уже далеко не так, как в свои лучшие годы», — заявил Пак в интервью RT.

Ранее он рассказал о неудачной автограф-сессии с участием Шипулина и Фуркада.