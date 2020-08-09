Пак ответил на вопрос, приглашение какой звезды биатлона в Россию обошлось дороже всего

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак рассказал, приглашение какой из звёзд мирового биатлона в страну стоило дороже, чем выступление пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада.
Пак ответил на вопрос, приглашение какой звезды биатлона в Россию обошлось дороже всего
  • РИА Новости

«Уле-Эйнар Бьорндален был более чем вдвое дороже даже в 2014 году, когда выглядел уже далеко не так, как в свои лучшие годы», — заявил Пак в интервью RT.

Ранее он рассказал о неудачной автограф-сессии с участием Шипулина и Фуркада.

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