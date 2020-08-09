Куницкая выразила желание встретиться с Пеннингтон

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Российский боец смешанных единоборств Яна Куницкая заявила, что ей была бы интересна дуэль с экс-претенденткой на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ракель Пеннингтон.
Куницкая выразила желание встретиться с Пеннингтон
  • Reuters

«Мне бы хотелось встретиться с любой соперницей, кто находится выше меня в рейтинге. Ракель Пеннингтон победила в прошлом бою. Возможно, мне было бы интересно провести поединок с ней. Относительно даты следующего выступления — из-за пандемии многое поменялось», — рассказала Куницкая на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 174.

Напомним, в ночь на 9 августа по московскому времени россиянка победила Юлию Столяренко. 

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