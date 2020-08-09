Родченков заявил, что США скрыли несколько положительных допинг-проб на ОИ-1996

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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал, что Национальный олимпийский комитет США скрыл ряд положительных допинг-проб во время Олимпийских игр 1996 года в Атланте.
Родченков заявил, что США скрыли несколько положительных допинг-проб на ОИ-1996
  • globallookpress.com

Родченков заявил, что об этом случае ему рассказывал Дон Кэтлин, который возглавлял допинг-лабораторию НОК США с 1982 по 2007 год. По словам Родченкова, во время Олимпиады-1996 в Атланте американцы скрыли четыре-пять положительных допинг-проб. В результате спортсмены так и не понесли ответственности за употребление допинга.

«Эти случаи были скрыты», — цитирует слова Родченкова Daily Mail.

На ОИ-1996 сборная США выиграла медальный зачёт, завоевав 44 золотые, 32 серебряные и 25 бронзовых медалей.

Ранее Губерниев заявил, что не существует доказательств, что Родченков вообще жив.

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