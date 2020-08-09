Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 6

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник прокомментировал результат поединка с Дерриком Льюисом, в котором он проиграл нокаутом во втором раунде.
Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 6
  • © Mike Stobe/Getty Images/AFP

«Ребята, всем привет! Бой прошёл как прошёл, вы видели. Расстроен, вроде бы был неплохо готов, и план более-менее неплохой. Далеко не всё сработало. Обещаю в следующий раз быть лучше готовым, показать настоящую силу воли. Буду делать всё, что могу. Всем спасибо. С богом», — заявил Олейник на видео, размещённом на его странице в Instagram.

43-летний россиянин потерпел 14-е поражение в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Льюис установил рекорд тяжёлого веса UFC по числу нокаутов.

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