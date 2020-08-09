Левандовски рассказал о настрое игроков «Баварии» в матче с «Челси»

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (4:1).
Левандовски рассказал о настрое игроков «Баварии» в матче с «Челси»
  • Reuters

Поляк оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи. Его результативная серия в ЛЧ продлилась до семи игр.

«Мы старались идти вперёд, забивать голы и получать удовольствие от игры. Мы хотели с первых же минут найти свой ритм и темп. Это была демонстрация нашего качества действий», — приводит слова Левандовски официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале «Бавария» сразится с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу над «Наполи».

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