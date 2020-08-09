Левандовски рассказал о настрое игроков «Баварии» в матче с «Челси»
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Поляк оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи. Его результативная серия в ЛЧ продлилась до семи игр.
«Мы старались идти вперёд, забивать голы и получать удовольствие от игры. Мы хотели с первых же минут найти свой ритм и темп. Это была демонстрация нашего качества действий», — приводит слова Левандовски официальный сайт УЕФА.
В четвертьфинале «Бавария» сразится с «Барселоной».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал победу над «Наполи».