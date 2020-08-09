Роднина выразила сомнение в способности Медведевой претендовать на медали

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила перспективы Евгении Медведевой и Алины Загитовой составить конкуренцию более юным соперницам.
Роднина выразила сомнение в способности Медведевой претендовать на медали
  • globallookpress.com

По её мнению, Медведева пережила больший стресс, чем Загитова, поскольку поменяла тренера, страну проживания и систему работы.

«Она показала психологическую устойчивость. С другой стороны, растёт смена. Я бы не хотела говорить, что Женя не способна с ними бороться. Но результаты последнего сезона говорят, что претендовать на медали крупных стартов ей будет очень и очень непросто», — цитируют Роднину «Известия».

Ранее сообщалось, что тренер Людмила Великова сравнила своих коллег Этери Тутберидзе и Алексея Мишина.

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