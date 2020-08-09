Заслуженный тренер России по фигурному катанию дала характеристики Тутберидзе и Мишину

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова сравнила своих коллег Этери Тутберидзе и Алексея Мишина.

По её мнению, если первая — «скорее отличный организатор», то второй — «гений».

«Не побоюсь этого слова. Он вытаскивает таких людей, от которых все остальные отказываются после нескольких тренировок. Если говорить про Елизавету Туктамышеву, то она очень хорошая фигуристка. По прыжкам Лиза вполне может составить конкуренцию молодому трио в новом сезоне. Мишин просто так не сдастся, это очевидно», — приводят слова Великовой «Известия».

Ранее сообщалось, что фигуристка Анна Щербакова из группы Тутберидзе похвасталась дружбой собак.