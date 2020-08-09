Гацкан принёс извинения болельщикам за провальную игру «Крыльев» с дебютантом ФНЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан извинился за поражение команды в игре с дебютантом Футбольной национальной лиги (ФНЛ), московским «Велесом» (1:3).

На стадионе «Авангард» в Домодедове самарцы уступали 0:3 и смогли размочить счёт лишь в концовке. Самого Гацкана удалили на 62-й минуте за вторую жёлтую карточку. А на 90-й минуте «Крылья» остались вдевятером после удаления Никиты Чернова.

«От лица всей команды приношу извинения болельщикам за эту игру. Стоит признать, что сегодняшний матч мы провалили. Понимаем чувства болельщиков и разочарованы результатом. Наша команда не должна уступать дебютанту ФНЛ, тем более с таким счётом. Да, команда сейчас строится, и она пока несыгранна», — приводит слова молдавского легионера официальный сайт самарцев.

По его словам, несмотря на неудачу, команда будет стремиться вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее сообщалось, что НН, «Енисей» и «Оренбург» набрали по шесть очков после двух туров ФНЛ-2020/21.