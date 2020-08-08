НН, «Енисей» и «Оренбург» набрали по шесть очков после двух туров ФНЛ-2020/21

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Калининградская «Балтика» переиграла астраханский «Волгарь» (2:0) в самом позднем матче второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
НН, «Енисей» и «Оренбург» набрали по шесть очков после двух туров ФНЛ-2020/21
  • РИА Новости

В центральной встрече дня «Спартак-2» разошёлся миром с «Торпедо» в московском дерби (1:1). На гол «автозаводца» Астемира Гордюшенко ответил Сильванус Нимели.

После двух состоявшихся туров ФНЛ-2020/21 очки не теряли только «Нижний Новгород», красноярский «Енисей» и «Оренбург». Напротив, брянское «Динамо», омский «Иртыш» и томская «Томь» потерпели по два поражения.

Ранее сообщалось, что гол Павла Мамаева помог «Ростову» обыграть «Тамбов».

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