Роналду: мы должны оправдывать самые высокие ожидания

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к болельщикам клуба после вылета команды из Лиги чемпионов.
Роналду: мы должны оправдывать самые высокие ожидания
  • Reuters

«Сезон-2019/20 закончился для нас намного позже, чем обычно, но раньше, чем мы ожидали. Пришло время подумать, проанализировать взлёты и падения, поскольку критическое мышление — единственный способ стать лучше. Такой огромный клуб, как «Ювентус», должен работать как лучший в мире. Очень гордимся очередной победой в Серии А в такой трудный год. Но фанаты требуют от нас большего. И мы должны оправдывать самые высокие ожидания. Пускай этот короткий отпуск позволит всем нам принять правильные решения на будущее и вернуться сильнее, чем когда-либо», — написал Роналду в Instagram

«Ювентус» прекратил борьбу в Лиге чемпионов, уступив «Лиону» по правилу выездного гола (поражение 0:1 на выезде и победа 2:1 дома).

Ранее сообщалось, что «Ювентус» определился с кандидатурой главного тренера.

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