Карпин: много моментов против «Тамбова» ни у кого нет
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«Оценивать игру не надо. У наших ворот я не помню большого количества моментов. В обороне сыграли нормально, а вот в атаке надо прибавлять. Нам не хватило правильного расположения, правильных открываний. Мы готовились к игре против массированной обороны. Много моментов против «Тамбова» ни у кого нет. Стандарты нужно лучше использовать. Но первая игра, был небольшой предстартовый мандраж. В принципе, я доволен», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер» после окончания матча.
Ранее сообщалось, что гол Мамаева помог «Ростову» обыграть «Тамбов».