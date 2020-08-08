Карпин: много моментов против «Тамбова» ни у кого нет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (1:0).

«Оценивать игру не надо. У наших ворот я не помню большого количества моментов. В обороне сыграли нормально, а вот в атаке надо прибавлять. Нам не хватило правильного расположения, правильных открываний. Мы готовились к игре против массированной обороны. Много моментов против «Тамбова» ни у кого нет. Стандарты нужно лучше использовать. Но первая игра, был небольшой предстартовый мандраж. В принципе, я доволен», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер» после окончания матча.

Ранее сообщалось, что гол Мамаева помог «Ростову» обыграть «Тамбов».