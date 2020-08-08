Тактаров осудил Льюиса за плевок в еду Олейника

Чемпион турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 поделился мнением о главном поединке турнира UFC Vegas 6, в котором сойдутся россиянин Алексей Олейник и американец Деррик Льюис.

«Надеюсь, он затащит его в партер. Льюис плюнул в еду Алексея? Это отвратительно. В Америке не существует понятия «святой хлеб», там нормально бросаться друг в друга сэндвичами. У них в истории не было блокадного Ленинграда», — цитирует Тактарова «Чемпионат».

При этом чемпион турнира UFC 6 высоко отозвался о спортивных качествах Олейника, восхитившись тем, что тот продолжает успешно выступать в возрасте 43 лет. Тактаров признался, что ему будет неприятно, если американец сумеет взять верх над россиянином.

Турнир UFC Vegas 6 пройдёт в ночь на 9 августа по московскому времени. Помимо Олейника, на нём также выступят россияне Яна Куницкая и Омари Ахмедов.

Ранее Олейник рассказал о своём следующем сопернике, американском бойце Деррике Льюисе.