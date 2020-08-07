Олейник дал характеристику своему следующему сопернику

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник рассказал о своём следующем сопернике, американском бойце Деррике Льюисе.
Олейник дал характеристику своему следующему сопернику
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Парень находится в топ-5 рейтинга UFC в тяжёлом все. Он огромный, здоровенный и сильный. Ожидать можно всего чего угодно: удара, перевода в партер. Так что стараюсь настроиться. Я бы сказал, что он один из самых опасных соперников в карьере. Деррик Чёрный Зверь Льюис — волк страшный, но я постараюсь с ним справиться», — цитирует Олейника «Российская газета».

Бой Олейник — Льюис возглавит турнир UFC Fight Night 174 (UFC Vegas 6), который пройдёт 8 августа.

Ранее Шлеменко оценил шансы Олейника на победу в бою с Льюисом.

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