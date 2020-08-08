Российский хоккеист «Торонто» Коршков проведёт сезон в «Локомотиве»

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Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» договорился с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» о том, что российский форвард Егор Коршков проведёт сезон-2020/21 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Российский хоккеист «Торонто» Коршков проведёт сезон в «Локомотиве»
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте ярославского клуба, в сезоне-2020/21 Коршков будет выступать в «Локомотиве». После окончания сезона спортсмен вернётся в Северную Америку, где продолжит играть за «Торонто».

Коршков выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 год. На драфте 2016 года он был выбран «Торонто» во втором раунде под общим 31-м номером. 

Ранее вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче квалификации Кубка Стэнли (1:5).

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